Ситуація щодо російського вторгнення на 11.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 481030 (+1320) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7449 (+15) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14353 (+40) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12442 (+55) од;
- РСЗВ / MLRS – 1064 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 796 (+1) од;
- літаків / aircraft – 349 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9868 (+42);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2193 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16755 (+64) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2040 (+9).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!