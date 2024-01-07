На Херсонщині ліквідовано два російські розвідувальні БпЛА та ударний «Ланцет»

11 травня 2024, 13:00

Протягом останньої доби бійці ЗСУ збили три російські безпілотники у Херсонській області, два з яких були розвідувальними БпЛА, а ще один — ударним. Про це повідомило Повітряне командування «Південь» у суботу, 11 травня.

💪У звіті зазначено, що було ліквідовано три розвідувальні апарати – «Supercam», «ZALA», а також ударний «Ланцет».

📅Нагадаємо, що на фронті за минулу добу відбулося 104 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ нанесли удари по різноманітним об'єктам ворога, зокрема по пункту управління, складу ПММ, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу окупантів.

Також ЗСУ ліквідували за добу ще приблизно 1320 російських загарбників. Загальні втрати армії російських окупантів в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже склали орієнтовно 481 030 одиниць.