Через спроби наступу російських окупантів, з Харківщини евакуювали 1775 людей за добу

11 травня 2024, 13:23

Протягом останньої доби з трьох районів Харківської області було евакуйовано значну кількість мешканців. Голова Харківської обласної державної адміністрації, Олег Синєгубов, повідомив про це у суботу, 11 травня.

📢«Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 1775 людей», - зазначив голова ОВА у своєму телеграм-каналі.

Напередодні, на жаль, внаслідок російських обстрілів двоє мирних жителів загинули, а троє отримали поранення в Чугуївському районі. Серед постраждалих 52-річний й 42-річний чоловіки та 60-річна жінка. Також були пошкоджені десятки приватних будинків. У селі Черкаські Тишки Харківського району сталася ще одна трагедія, де загинув 55-річний чоловік. Унаслідок російського обстрілу Липців Харківського району отримали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.

Крім того, за останню добу 30 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів, а також 11 місць були піддані авіаційним обстрілам зі сторони російських окупантів. На щастя, українські війська відбили 13 атак росії на Куп’янському напрямку та 9 на Слобожанському.

📅Також, варто зауважити, що вранці 10 травня російські окупанти спробували прорватись через кордон на півночі Харківської області під прикриттям бронетехніки.