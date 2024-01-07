В окупованому Донецьку «свято днр» з потужними вибухами - ЗМІ

11 травня 2024, 13:57

У тимчасово окупованому Донецьку не вдалось «свято» річниці. Стався потужний вибух на місці, де окупанти влаштували «автопробєг».

📢Окупанти повідомили, що "відбувся потужний обстріл по ресторану «Paradise» у ленінському районі Донецька". Там зібралось багато окупантів на автівках, які планували масштабно святкувати окупацію Донеччини та провести «урочистий» автопробіг.

Момент «прильоту» по місцю скупчення російських загарбників у Донецьку на місці святкування річниці днр вже виклали в мережу та повідомили місцеві ЗМІ.

📌Окупанти також зауважили про п’ятьох загиблих та шістьох поранених внаслідок обстрілу.

❗❗❗Також нагадаємо, що російські окупанти неодноразово здійснювали провокації з метою звинувачення та дискредитації Збройних Сил України, які діють виключно по військових цілях та об’єктах військової інфраструктури російських загарбників.