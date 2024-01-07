 НПЗ Лукойла на росії атаковано дронами ГУР – ЗМІ. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
11 травня 2024, 14:13

НПЗ Лукойла на росії атаковано дронами ГУР – ЗМІ

У ніч на 11 травня безпілотники ГУР здійснили вдалу атаку на Волгоградський нафтопереробний завод на росії, повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в ГУР у суботу, 11 травня.

Цей завод є власністю ПАТ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка". Зазначається, що атака призвела до пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6.

Також повідомляється, що кабель керування повітряними холодильниками отримав ушкодження, що призвело до відключення семи холодильників, та пошкоджена димова труба печі П-1.

Раніше інформація була активно висвітлена у російських пабліках та окремими ЗМІ щодо подій у ніч на 11 травня. При цьому, повідомлялося про збиття семи безпілотників над Волгоградською і Курською областями, а також про роботу російських систем ППО, яку чули в Красноармійському районі Волгограда.

Зазначимо також, що 10 травня безпілотники здійснили атаку на НПЗ у Калузі на росії. Це вже другий випадок атаки на Калузький нафтопереробний завод, попередній випадок відбувся 15 березня.

До цього безпілотники ГУР також вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу на росії та атакували НПЗ у Воронезькій області рф.

Джерело: "Українська правда"
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