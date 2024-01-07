11 травня 2024, 14:31 Під російський обстріл потрапили поліцейські, які займались евакуацією поранених Під час евакуації поранених із Красногорівки Донецької області екіпаж поліції "Білий Янгол" опинився під прицільним ударом російських військ, повідомляє Нацполіція в суботу, 11 травня. За їхніми словами, ворожі снаряди впали за 100 метрів від автомобіля, в який правоохоронці допомагали сісти місцевим жителям. Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки окупантів по Бахмутському і Покровському районах Донеччини двоє людей загинули, а ще двоє отримали поранення. Також повідомлялося, що з лінії фронту в Донецькій області було евакуйовано 300 людей, у тому числі 33 дитини. Джерело: "Національна поліція України" irtafax.com