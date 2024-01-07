 Під російський обстріл потрапили поліцейські, які займались евакуацією поранених. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
11 травня 2024, 14:31

Під російський обстріл потрапили поліцейські, які займались евакуацією поранених

Під час евакуації поранених із Красногорівки Донецької області екіпаж поліції "Білий Янгол" опинився під прицільним ударом російських військ, повідомляє Нацполіція в суботу, 11 травня.

За їхніми словами, ворожі снаряди впали за 100 метрів від автомобіля, в який правоохоронці допомагали сісти місцевим жителям.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки окупантів по Бахмутському і Покровському районах Донеччини двоє людей загинули, а ще двоє отримали поранення.

Також повідомлялося, що з лінії фронту в Донецькій області було евакуйовано 300 людей, у тому числі 33 дитини.

Джерело: "Національна поліція України"
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