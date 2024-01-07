На Харківщині росіяни вбили трьох мирних мешканців – ОВА

12 травня 2024, 13:35

Протягом останньої доби жертвами масованих російських обстрілів стали троє мирних жителів Харківської області. Цю інформацію оприлюднив голова ОВА, Олег Синєгубов, у своєму каналі в Telegram в неділю, 12 травня.

За словами керівника Харківської ОВА, сьогодні о 8:00 російські загарбники обстріляли місто Вовчанськ, унаслідок чого загинула 73-річна жінка. Також в ніч на неділю ворог здійснив авіаналіт, скинувши КАБ на селище Вільча. В результаті пошкоджено корпус геріатричного пансіонату, а також доповідається, що у Вовчанську поранений 38-річний чоловік.

Крім того, напередодні через артобстрілу Глибокого загинув 63-річний чоловік. Унаслідок серії масованих обстрілів у Вовчанську смертельні поранення отримав 51-річний чоловік, а також було поранено ще чотирьох чоловіків у віці від 39 до 64 років та 83-річну жінку. Пошкоджено десятки приватних будинків.

Очільник ОВА також повідомив про масштабну евакуацію місцевого населення з різних районів області.

📢«Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 4073 людей», – зазначив він.

📅Нагадаємо, нещодавно російські війська розпочали наступ на Харківщині. У свою чергу, Збройні Сили України оголосили про відступ з деяких позицій на Харківщині.