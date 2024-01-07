Обвал будинку у Бєлгороді: на росії у шойгу визнали причетність їхньої ППО

12 травня 2024, 14:05

Міноборони на росії зробило заяву у неділю, 12 травня, щодо причетності російської ППО до руйнування під'їзду житлової багатоповерхівки у місті Бєлгород. Відомство повідомило, що фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК Точка-У пошкоджено будинок.

📢«Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК Точка-У пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород», – виступили з покаянною заявою у відомстві сергія шойгу.

Разом з тим, в Бєлгороді стався повторний обвал у пошкодженому будинку, на цей раз на російських рятувальників та навколишніх росіян впав дах.

📅Нагадаємо, що у неділю стало відомо про критичне руйнування під'їзду багатоповерхівки у Бєлгороді, після вибуху "склалися" усі 10 поверхів. За останніми даними, загинуло 7 людей, ще 32 отримали поранення. Під завалами також може знаходитись багато росіян.

При цьому ЗМІ повідомляють, що жертв набагато більше – понад 32 особи. Також вони пишуть, що під завалами будинку, що обвалився, на вулиці Щорса може перебувати до 10 росіян. Наразі від роботи російського ППО та падіння 10 поверхів загинули семеро місцевих жителів. З-під уламків дістали 12 людей, серед них двоє дітей.

Варто зазначити, що у суботу в Бєлгороді також фіксували низку "прильотів", потрощені будівлі та палаючі автівки.