На росії дрони ГУР прилетіли: атаковано три заводи – ЗМІ

12 травня 2024, 14:28

У ніч на неділю безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України завітали до важливих підприємств на території росії – у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях. Цю інформацію поширила Українська правда з посиланням на співрозмовника у ГУР.

Зазначається, що у результаті чергової вдалої спецоперації, під вибуховий вплив потрапили Калуганєфтєпродукт, Новолипецький металургійний комбінат та Волгоградський нафтопереробний завод.

📢«Ці військові цілі уражено з використанням БпЛА українського виробництва.Роботу буде продовжено», – зазначив співрозмовник.

У свою чергу, російське Міноборони повідомило про "збиття" усіх шести безпілотників і двох ракет "київського режиму". Фактично, росіяни підтвердили атаки дронів, про які заявили у ГУР, але ж визнати успішну роботу українських безпілотників так й не наважились.

Раніше у неділю російські ЗМІ із посиланням на губернатора Андрія Бочарова повідомили про чергову атаку дронів на НПЗ у Волгоградській області, який належить Лукойлу.

📢«Пожежа на нафтопереробному заводі, викликана падінням збитого безпілотника, сталася на ЕЛОУ АВТ-1. лише у 2015 році встановлення первинної переробки нафти потужністю шість мільйонів тонн нафти на рік. За словами очевидців, учора вночі безпілотники також намагалися потрапити до цієї установки, а також ще одну — ЕЛОУ АВТ-6», – йдеться в офіційному повідомленні росіян, де вони підтверджують знищення важливої установки на заводі.