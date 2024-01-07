Силами ППО на півдні було знищено п’ять розвідувальних дронів росіян

12 травня 2024, 14:51

Протиповітряна оборона України виконала успішну роботу у Херсонській та Миколаївській областях, де було знищено п'ять російських розвідувальних безпілотників. Цю інформацію надали Повітряні сили ЗСУ у неділю, 12 травня.

📢«Упродовж минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних БПЛА – чотириZALA на Херсонщині та Орлан-10 на Миколаївщині», – зазначили у повідомленні.

Раніше Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу 11 травня було знищено 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

📅Нагадаємо, що у ніч на 10 травня українська ППО знищила всі випущені росією "шахеди".