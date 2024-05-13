Ситуація щодо російського вторгнення на 13.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 484030 (+1740) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7485 (+31) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14417 (+42) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12487 (+15) од;
- РСЗВ / MLRS – 1070 (+4) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 797 (+0) од;
- літаків / aircraft – 350 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9936 (+26);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2197 (+3);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16878 (+59) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2048 (+6).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!