Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині: оперативна ситуація по області

13 травня 2024, 12:40

За останню добу було зафіксовано два випадки вбивства росіянами мирних жителів та поранення двох інших у Донецькій області. Цю інформацію рано вранці у понеділок, 13 травня, підтвердив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

📢«За 12 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Дуброві та Іванівці. Ще дві людини в області за добу дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

У наданій інфографіці від ОВА загальна кількість жертв на Донеччині, не враховуючи Маріуполя та Волновахи, де поки що не можна точно встановити дані, тому фактична кількість загиблих мирних жителів області може бути вищою.

Раніше наголошувалося, що мешканці Донецької області мають можливість безкоштовно евакуюватися до західної частини України через постійні обстріли російських військ, що створює серйозну загрозу для життя та безпеки цивільного населення.

📢Також в ОВА повідомили про оперативну ситуацію в регіоні:

📌Покровський район. У Курахівській громаді 5 будинків згоріли та 10 пошкоджено у Курахівці; у Кураховому пошкоджені будинки. У Селидовому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки та адмінбудівлю. У Новогродівці пошкоджено 9 багатоповерхівок і 3 приватні будинки. У Покровську зруйновано 2 адмінбудівлі, пошкоджено 4 багатоповерхівки.

📌Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки; також у громаді: у Діброві загинула людина, у Зарічному 2 будинки зруйновані, у Торському — 2 пошкоджені. На Катеринівку Іллінівської громади ворог скинув керовану авіабомбу — без жертв.

📌Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок, у Сіверську — нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 257 людей, у тому числі 30 дітей.