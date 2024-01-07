13 травня 2024, 12:53 ЗСУ знищили черговий російський військовий вертоліт Ка-52 Українські військові збили черговий російський вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це інформує 47 окрема механізована бригада у своєму Facebook-повідомленні, опублікованому в понеділок, 13 травня. 📢«Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 Алігатор», – зазначається у повідомленні. Військові нагадали, що вартість одного такого гвинтокрила становить 16 мільйонів доларів. 📢«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!», – додають у бригаді. 📅Нагадаємо, за добу 12 травня ЗСУ знищили рекордну кількість російських військових – 1740 окупантів. Загалом втрати росії з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 484 тисячі загарбників. Серед знищеної техніки – 350 літаків та 325 вертольотів. Нещодавно також повідомлялося про збитий російський літак Су-25 поблизу Авдіївки. Irta-fax irtafax.com