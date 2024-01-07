 ЗСУ знищили черговий російський військовий вертоліт Ка-52. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
13 травня 2024, 12:53

ЗСУ знищили черговий російський військовий вертоліт Ка-52

Українські військові збили черговий російський вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це інформує 47 окрема механізована бригада у своєму Facebook-повідомленні, опублікованому в понеділок, 13 травня.

📢«Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 Алігатор», – зазначається у повідомленні.

Військові нагадали, що вартість одного такого гвинтокрила становить 16 мільйонів доларів.

📢«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!», – додають у бригаді.

📅Нагадаємо, за добу 12 травня ЗСУ знищили рекордну кількість російських військових – 1740 окупантів. Загалом втрати росії з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 484 тисячі загарбників. Серед знищеної техніки – 350 літаків та 325 вертольотів.

Нещодавно також повідомлялося про збитий російський літак Су-25 поблизу Авдіївки.

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