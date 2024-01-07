Україна планує імпорт рекордного об'єму електрики з Європи

13 травня 2024, 13:18

В Україні продовжується проблема з енергодефіцитом більшу частину доби, що вимагає введення обмежень споживання для промисловості. Також запланований рекордний обсяг імпорту з п’яти країн Європи, повідомляє Укренерго в понеділок, 13 травня.

📢«Сьогодні, станом на 9:10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочий день – п’ятницю 10 травня», – зазначається в повідомленні.

Оскільки електростанції зазнали серйозних пошкоджень – дефіцит електроенергії зберігається. Енергетики прогнозують обмеження споживання для промисловості з 17:00 до 24:00.

📈За даними Укренерго, заплановано рекордне збільшення імпорту з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови до загального обсягу 19 484 МВт-год з максимальною потужністю до 1 475 МВт в окремі години.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо з 17:00 до 24:00.

Станом на сьогоднішній ранок, знеструмлені 412 населених пунктів, а також відбулися нові знеструмлення через бойові дії у Донецькій, Харківській і Херсонській областях, з технічних причин – у Сумській області.

📅Нагадаємо, в ніч на 8 травня росіяни запустили понад 50 ракет та десятки ударних БпЛА на енергетичну інфраструктуру у шести регіонах України. Українські Сили ППО зуміли відбити більшість повітряних цілей, однак, не обійшлось без влучань.

Укренерго попередило про можливі відключення світла по всій країні. Вже відбуваються обмеження в енергопостачанні для бізнесу та промисловості.