Повідомлено про підозру керівнику локомотивного депо на Луганщині, який сприяє агресору у забезпеченні залізничних перевезень.

13 травня 2024, 13:29

СБУ викрила керівника локомотивного депо на Луганщині, який передав ворогу активи «Укрзалізниці» на 240 млн грн та забезпечує логістичні потреби окупантів.

Задокументовано, що у 2022 р. окупанти призначили працівника регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» начальником локомотивного депо станції Кіндрашівська-Нова у т.зв. «ГУП лнр «Луганская железная дорога».

На новій посаді він провів інвентаризацію та передав окупаційній адміністрації матеріальні активи АТ «Укрзалізниця» на суму понад 240 млн грн.

Нині на базі депо фігурант організує роботи з ремонту та технічного обслуговування рухомого складу, забезпечує підготовку локомотивів та локомотивних бригад для перевезення військової техніки та особового складу рф, вивезення з тимчасово окупованої Луганщини до рф пшениці, металопрокату та інших вантажів.

Правопорушник закликає підлеглих підтримувати агресора та розповсюджує рашистські фейки про Україну.

Він відповідатиме перед законом за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Ворожому поплічнику загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.

Оперативні та слідчі заходи проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та УСБУ в Закарпатській області.