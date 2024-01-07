По Селидовому вночі росіяни били ракетами С-300

13 травня 2024, 13:47

У ніч на 13 травня зафіксовано обстріл міста Селидове з російських позицій за допомогою ракетних систем С-300. Чергова ворожа атака призвела до руйнування житлових будинків і школи, але на щастя, обійшлася без постраждалих, повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації.

📢«Приблизно о 01:20 російські війська обстріляли м. Селидове ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти», - зазначили адміністрації.

Представники місцевої влади підкреслили, що не було постраждалих або загиблих унаслідок цього удару.

📅Нагадаємо, що Селидове є адміністративним центром Селидівської міської громади Покровського району Донецької області.

Також варто згадати, що 19 березня місто Селидове також потрапило під російський удар із застосуванням зенітно-ракетного комплексу «С-300», що призвело до поранень чотирьох людей та пошкодження 24 приватних будинків.