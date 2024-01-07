У ніч на 14 травня 2024 року знищено 18 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.
💥 Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.