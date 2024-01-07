 У ніч на 14 травня 2024 року знищено 18 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 травня 2024, 12:46

У ніч на 14 травня 2024 року знищено 18 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.

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💥 Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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