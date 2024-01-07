Чоловік у військовій формі жорстоко побив жінку в Одесі, ТЦК розпочали перевірку

14 травня 2024, 13:45

В одеському ТЦК та СП заявили про перевірку інциденту з місцевою мешканкою Антоніною Токмаковою, яка зробила заяву про жорстоке побиття її працівником військкомату біля відділку поліції. Про це повідомили в Одеському ТЦК у вівторок, 14 травня.

📢«За фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку. У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства», – запевнили в ТЦК.

Антоніна Токмакова 13 травня опублікувала пост у соціальній мережі, де вказала про жорстоке побиття чоловіком "у військовій формі", який "представився співробітником ТЦК". Інцидент відбувся біля відділку поліції, куди жінка прийшла із друзями написати заяву на таксиста, який застосував до них перцевий балон. За словами Токмакової, одного із чоловіків, що прибули з нею, відмовилися відпускати після складання заяви.

📢«Ми починаємо виходити з райвідділу, мій друг іде попереду мене. Він перший заходить до автобуса, і тут працівник тцк відштовхує мене від дверей, заходить до нього і автобус починає їхати. Я впала від його поштовху. Відразу піднявшись я почала знімати номери автобуса і побігла, щоб зняти водія...Тут я бачу, як від райвідділу біжить той самий чоловік у військовій формі з милицями. Він ззаду б'є мене по голові милицею кілька разів, від чого у мене після першого удару випадає телефон з рук (це видно на відео) і він далі продовжував замахуватися і бити милицями. Чесно, не розумію, як у мене сил вистачило відштовхнути його. Він спіткнувся і впав. Я одразу почала бігти. Це сталося біля відділку. На крики про допомогу поліція не реагувала», - розповіла постраждала.

За словами жінки, в неї зафіксовано розсічення на голові, забиття м'язів та велика кількість синців. У лікарні їй прийшлось накладати декілька швів.