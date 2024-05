14 травня 2024, 14:16 Буданов повідомив про російський наступ на Суми та відсутність резервів – ЗМІ На основі даних від начальника ГУР можна стверджувати, що росія планує продовжити наступ у напрямку Сум після атак на Харків. Це було озвучено начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирилом Будановим для видання The New York Times, опублікованому у вівторок, 14 травня. 📢«Генерал Буданов заявив, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум, міста приблизно за 90 миль на північний захід від Харкова», – йдеться у матеріалі видання. Крім того, Буданов вважає, що українські сили зможуть утримати свої позиції та стабілізувати фронт в Харківській області протягом наступних кількох днів. Однак він також зазначив, що українські сили розтягнуті та мають мінімальні резерви, окрім браку зброї. Очільник Головного управління розвідки назвав ситуацію на північному сході України "на межі критичної" та підкреслив, що українські війська намагаються використати свої резерви для підсилення оборони. Однак відновлення рядів виявляється вкрай складним завданням. Видання зазначило, що глава ГУР говорив з ними по відеозв'язку з бункера у Харкові. Буданов зазначив, що російські атаки на північному сході спрямовані на те, щоб виснажити й так слабкі військові резерви України та відвернути їх від бойових дій в інших місцях. Він сказав, що українська армія намагалася перенаправити війська з інших районів лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але важко було знайти особовий склад для цього завдання. 📢«Усі наші сили знаходяться або тут, або у Часовому Яру. Я використав усе, що ми мали. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає», – розповів Буданов. Головним завданням на даний момент є стабілізація лінії фронту та початок відтиснення російських військ. Наслідком припливу українських резервів спричинило часткове порушення планів російської федерації. 📅Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти перетнули державний кордон, щоб відкрити нову лінію наступу на Харків, другого за величиною міста України після Києва. З міста Вовчанськ та прилеглих сіл евакуювали близько 6000 мирних мешканців, які називають ситуацію у місті “пеклом”. З їх слів, таких обстрілів не було навіть на початку повномасштабного вторгнення росії. Джерело: "The New York Times" irtafax.com