Остаточно схвалено Євросоюзом «План України» на 50 млрд євро – Шмигаль

14 травня 2024, 14:58

Влада Європейського Союзу остаточно затвердила План України, який є ключовим для втілення програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 14 травня.

📢«Схвалення Плану дозволяє повноцінно запуститиUkraine Facility – наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування. Загалом же цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією», – зазначив прем'єр.

Шмигаль також висловив подяку Бельгії, яка наразі очолює Раду ЄС, і всім країнам-членам союзу за високу оцінку Плану України.

Зі свого боку Міністерство фінансів України повідомило про швидке отримання першого траншу безпосередньо від ЄС.

📢«Процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування», – йдеться у заяві.

У відомстві зазначили, що інші транші та решта бюджетної підтримки будуть надходити щоквартально після досягнення Україною певних індикаторів, передбачених у Плані.

📅Нагадаємо, що 1 лютого лідери ЄС на саміті у Брюсселі прийняли програму підтримки України на суму 50 мільярдів євро - Ukraine Facility, що діятиме упродовж 2024-2027 років.

Вона передбачає виконання 100 квартальних індикаторів з боку Києва. У цьому році Україна вже отримала 6 мільярдів євро фінансової підтримки з ЄС за п'ять індикаторів у першому кварталі. Для отримання 4,11 мільярда євро у вересні потрібно буде виконати ще дев'ять індикаторів у другому кварталі.