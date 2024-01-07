В Грузії остаточно ухвалено закон про іноагентів, затримують протестувальників

14 травня 2024, 17:00

Парламент Грузії остаточно схвалив «російський» законопроєкт щодо іноагентів у третьому читанні. Про це повідомлено в "Ехо Кавказу". За законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» проголосували 84 депутати, 30 опозиціонерів – проти.

Окрім членів правлячої партії «Грузинська мрія» та «Сили народу», що формально відділилася від неї, закон підтримали представники «Європейських соціалістів» – Фрідон Інджія та Автанділ Енукідзе. Ця партія зазвичай є опозиційною, проте час від часу підтримує ініціативи влади. Деяких опозиційних депутатів вилучили з зали перед голосуванням, проте це не вплинуло на кінцевий результат.

В день голосування між депутатами правлячої партії та опозиціонерами сталася словесна суперечка, яка переросла у бійку. У бійці брали участь приблизно 20 депутатів з парламентської більшості. Член парламентської більшості Риму Берадзе вдарила по голові члена «Стратегії Агмашнебелі» Паату Манджгаладзе паперовим пакетом, а лідеру партії Георгію Вашадзе загрожувала планшетом.

Після прийняття закону депутати «Грузинської мрії» під охороною поліції евакуювалися з будівлі парламенту, де були протестувальники. Протестувальники проти закону про іноагентів після його прийняття прорвали огорожу парламенту, за якою знаходився спецназ. Біля будівлі парламенту Грузії почалися затримання. Опозиційна партія "Лело для Грузії" оголосила, що її депутати більше не братимуть участі у роботі парламенту.

Закон був ухвалений попри багатоденні протести десятків тисяч людей та критику Євросоюзу, який присвоїв Грузії статус кандидата у грудні 2023 року. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі обіцяла використати вето на законопроєкт, проте «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб його подолати.

📅Нагадаємо, що Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про іноагентів 17 квітня, у другому – 1 травня. Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям у Грузії уникати відвідування місць масового скупчення людей та не брати участь у будь-яких демонстраціях або протестних заходах.