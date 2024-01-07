Повідомлено про підозру «очільнику» Сєвєродонецька та ще двом спільницям ворога, які очолили окупаційні «органи влади» на Луганщині

14 травня 2024, 17:17

СБУ повідомила про підозру трьом організаторам та учасникам псевдовиборів, влаштованих окупантами на Луганщині у вересні 2023 року.

Усі вони перейшли на бік ворога ще до фейкового «волевиявлення» і для «успішної кар’єри» отримали партійні квитки «единой россии».

Встановлено, що організацією «виборів» у Кремінній переймалася колишня чиновниця фонду соцстрахування. За окупації вона працевлаштувалася у ворожій «адміністрації», потім очолила «територіальну виборчу комісію Кремінського району лнр».

Також слідчі зібрали доказову базу щодо ворожих поплічників, які через псевдовибори очолили незаконні «органи влади».

Серед них – відомий колаборант, «обраний» головою т.зв. «муниципального образования городской округ город Северодонецк лнр». Раніше ексрегіонал і ексмер Брянки співпрацював з окупантами у якості керівника окупаційної адміністрації Сєвєродонецька.

Посаду «председателя совета Марковского муниципального округа лнр» через так зв. «вибори» отримала ексвикладачка школи мистецтв.

Після початку окупації вона очолювала створений угрупованням «лнр» аналогічний навчальний заклад.

Зловмисники відповідатимуть за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Розслідування проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.