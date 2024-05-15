Ситуація щодо російського вторгнення на 15.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 486940 (+1510) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7510 (+14) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14508 (+48) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12538 (+23) од;
- РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 798 (+0) од;
- літаків / aircraft – 351 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10015 (+30);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2199 (+2);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16955 (+48) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2061 (+7).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!