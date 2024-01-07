Запланований візит Зеленського до Європи було скасовано – ЗМІ

15 травня 2024, 12:00

Президент України Володимир Зеленський вирішив скасувати запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Про це повідомив телеканал CNN Portugal в середу, 15 травня.

📢«За отриманою інформацією, Володимир Зеленський скасував поїздку на Піренейський півострів через серйозну внутрішню ситуацію в Україні на даний момент», – йдеться у повідомленні.

Не надаючи більш конкретних подробиць, оточення глави української держави дало зрозуміти, що складна ситуація на кількох ділянках фронту, зокрема в Харківській області, не сприяє раніше запланованому візиту Зеленського за кордон.

Раніше ЗМІ, посилаючись на власні джерела, інформували, що найближчим часом Володимир Зеленський мав намір відвідати Іспанію для підписання двосторонньої угоди щодо безпеки.

А напередодні Королівський двір Іспанії підтвердив візит Зеленського і повідомив, що президент відвідає Мадрид 17 травня.

📅Згідно з даними, 7 травня Україна та Іспанія погодили текст безпекової угоди. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також підтвердив свою участь в Саміті миру.