Українську делегацію на «Євробаченні-2024» оштрафували за появу у футболках на підтримку «Азову»

15 травня 2024, 13:12

На українську делегацію «Євробачення-2024» наклали штраф за появу у гранд-фіналі в футболках з текстовим принтом на підтримку захисників «Азовсталі». Про це Alyona Alyona розповіла в соцмережі Instagram. За її даними, цьогоріч організатори конкурсу особливо ретельно стежили за тим, щоб учасники не робили «політичних» гасел та заяв, але українська команда все ж пішла на ризик та обійшла суворі правила.

📢«РИЗИКНУТИ РАДИ ГЕРОЇВ. З’явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем», - уточнила вона.

Артистка зазначила, що у Швеції на період проведення конкурсу частина поліграфій, які могли зробити футболки у Мальмі – категорично відмовлялися робити принт. Пошук та умовляння співробітників інших поліграфій зайняли багато часу.

«Складнощі в нас почались ще на етапі створення роздрукування логотипа на футболці. Ми обдзвонили декілька поліграфій, частина з них не працювала, а інша частина відмовлялася робити принт. Проте, з однією поліграфією ми змогли домовитися після того, як ми п’ять разів подзвонили їм та слізно попросили допомогти. Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти та змогли пройти з ними в грінрум», - зізналася артистка. – «Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати та саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Я неймовірно рада, що нам удалося нагадати світові про наших військовополонених».

До того ж, у гранд-фіналі наші дівчата зі сцени «Євробачення-2024» зробили заклик до «Миру та свободи для України». За словами Alyona Alyona, українська делегація заздалегідь проконсультувалася з організаторами конкурсу, які все ж дозволили їм зробити саме таку заяву.

📅Нагадаємо, що гранд-фінал «Євробачення-2024» відбувався минулої суботи. Alyona Alyona та Jerry Heil виступили на сцені під другим номером, з піснею «Teresa & Maria». За кінцевими підсумками голосування вони увійшли до ТОП-3. Переможцем конкурсу став представник Швейцарії Nemo, що є також першою небінарною особою в історії конкурсу, яка виграла та розбила кришталевий мікрофон.