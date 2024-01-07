Арештована яхта зрадника медведчука перейшла під прапор України

15 травня 2024, 13:34

Відтепер яхта колишнього народного депутата-зрадника віктора медведчука, "Royal Romance", отримала свідоцтво про право виходити під державним прапором України. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило цю важливу новину в середу, 15 травня.

📢«Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта "Royal Romance" набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України», – йдеться в повідомленні.

Ця подія має велике символічне значення, а відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО), зазначив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.

📢«Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України», – підкреслив Ігнатенко.

📅Нагадаємо, що 18 березня АРМА оголосила про продаж яхти медведчука, оціненої мінімум у 130 млн євро. Однак аукціонний дім Troostwijk Auctions, який виграв конкурс на реалізацію, відмовився від підписання договору, і тепер це право передано аукціонному дому Boathouse Auctions.