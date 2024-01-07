 Президент України скасував участь у міжнародних заходах. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
15 травня 2024, 13:47

Президент України скасував участь у міжнародних заходах

Президент Володимир Зеленський, у зв'язку зі спробами російських загарбників прорвати лінію оборони ЗСУ на півночі Харківської області та постійними обстрілами регіону, вирішив перенести всі міжнародні заходи, заплановані за його участю, та опрацювати нові дати їх проведення. Про це було оголошено Офісом президента у Telegram у вівторок, 15 травня.

Зазначено, що сьогодні глава держави провів селекторну нараду щодо ситуації в Харківській області, під час якої він отримав інформацію від начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

📢«На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію», – йдеться в повідомленні.

ЗМІ раніше повідомили, що Володимир Зеленський відмінив свій візит до Португалії та Іспанії, запланований на цей тиждень. Однак, ще вчора Королівський двір Іспанії підтвердив візит Зеленського та повідомив, що президент відвідає Мадрид 17 травня.

Джерело: "Офіс Президента"
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