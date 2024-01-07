Харківщина та Миколаїв під атаками російських загарбників, є поранені

15 травня 2024, 14:04

Російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по Миколаєву, а також атакували керованими авіабомбами (КАБами) населені пункти Харківської області в середу, 15 травня. За даними влади, внаслідок цих атак – постраждало вісім людей.

Повідомляється, що в Миколаєві було зафіксовано два «прильоти» після сповіщення про загрозу застосування російськими окупантами балістичної зброї.

📢Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив: «Унаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх».

За інформацією від Нацполіції, близько 10:00 росіяни скинули КАБи на селище Мала Данилівка у Харківській області. Поранення отримали три жінки та чоловік, які працюють в амбулаторії. Також пошкоджено будівлю гуртожитку та саму амбулаторію.

Крім того, під ворожий вогонь потрапив Куп’янськ. Внаслідок обстрілу центральної частини міста поранена 33-річна місцева мешканка.

Нагадаємо, що 14 травня росія нанесла авіаудар по Харкову, в результаті чого кількість постраждалих зростала протягом дня та зрештою досягла 21 людини.