Жодних скарг чи штрафів за порушення правил «Євробачення-2024» Україна не отримувала – Суспільне

15 травня 2024, 16:25

Суспільне Мовлення не отримувало жодних скарг чи штрафів за порушення правил «Євробачення-2024». Про це повідомили в компанії через Telegram після того, як учасниця від України Aloyna Alyona повідомила про це у своєму Instagram, але згодом скорегувала допис та видалила інформацію про штрафні санкції.

📢«РеперкаAlyona Alyona написала в Instagram, що українську делегацію оштрафували за футболки з написом Free Azovstal Defenders. Наразі в її дописі немає слів про штраф», – повідомили в Суспільному Мовленні.

Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на Пісенному конкурсі Євробачення, не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил. При цьому, повідомляємо, що Європейська мовна спілка дійсно має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу.