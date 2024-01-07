 У ніч на 20 травня 2024 року знищено 29 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
20 травня 2024, 12:34

У ніч на 20 травня 2024 року знищено 29 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

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💥 До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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