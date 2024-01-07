В тимчасово окупованому Криму росіяни могли втратити останній носій «калібрів»

20 травня 2024, 12:51

Російські окупанти, ймовірно, втратили в Криму останній надводний корабель-носій крилатих ракет – судно «Циклон» проєкту 22800. Про це повідомив керівник пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук під час телемарафону в понеділок, 20 травня.

«Було уражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. Решту інформації зараз ми верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останнього носія крилатих ракет», – зазначив Плетенчук.

Водночас він підкреслив, що необхідно дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації.

Раніше у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що українські військові потопили корабель ВМФ росії «Циклон», який був носієм «Калібрів». Згідно з повідомленнями, він зазнав нищівного удару двома ракетами ATACMS.

Також було повідомлено, що вночі 19 травня ЗСУ знищили російський тральщик "Ковровець".