В тимчасово окупованому Криму росіяни могли втратити останній носій «калібрів»

Російські окупанти, ймовірно, втратили в Криму останній надводний корабель-носій крилатих ракет – судно «Циклон» проєкту 22800. Про це повідомив керівник пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук під час телемарафону в понеділок, 20 травня.
«Було уражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. Решту інформації зараз ми верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останнього носія крилатих ракет», – зазначив Плетенчук.
Водночас він підкреслив, що необхідно дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації.
Раніше у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що українські військові потопили корабель ВМФ росії «Циклон», який був носієм «Калібрів». Згідно з повідомленнями, він зазнав нищівного удару двома ракетами ATACMS.
Також було повідомлено, що вночі 19 травня ЗСУ знищили російський тральщик "Ковровець".