Знову знайшли тіло чоловіка в річці Тиса – ДПСУ

20 травня 2024, 13:28

У річці Тиса на кордоні з Румунією було знову знайдено тіло людини, про що повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у понеділок, 20 травня.

Ймовірно, чоловік загинув під час спроби нелегально перетнути державний кордон. Прикордонникам відділу "Тячів" Мукачівського загону повідомили румунські колеги загону про перебування у річці людини без ознак життя.

Тіло потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія). Це вже восьмий випадок загибелі чоловіків на Тисі з початку травня.

Нагадаємо, що 6 травня у річці Тиса на Закарпатті було знайдено шість тіл чоловіків. Усі загиблі, ймовірно, намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та втекти з України.