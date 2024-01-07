 Знову знайшли тіло чоловіка в річці Тиса – ДПСУ. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
20 травня 2024, 13:28

Знову знайшли тіло чоловіка в річці Тиса – ДПСУ

У річці Тиса на кордоні з Румунією було знову знайдено тіло людини, про що повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у понеділок, 20 травня.

Ймовірно, чоловік загинув під час спроби нелегально перетнути державний кордон. Прикордонникам відділу "Тячів" Мукачівського загону повідомили румунські колеги загону про перебування у річці людини без ознак життя.

Тіло потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія). Це вже восьмий випадок загибелі чоловіків на Тисі з початку травня.

Нагадаємо, що 6 травня у річці Тиса на Закарпатті було знайдено шість тіл чоловіків. Усі загиблі, ймовірно, намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та втекти з України.

Джерело: "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: