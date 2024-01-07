Смерть президента раїсі підтвердили в ірані – ЗМІ

20 травня 2024, 13:51

Віцепрезидент ірану мохсен мансурі підтвердив смерть президента ібрагіма раїсі внаслідок катастрофи вертольота 19 травня, про що повідомляє агенція Reuters в понеділок, 20 травня.

За інформацією агенції IRNA, у зв’язку зі смертю лідера ірана від «жорсткого приземлення» уряд ірану скликав «термінову нараду», на якій обговорювали загибель раїсі, міністра закордонних справ хосейна амір-абдоллахяна та інших високопосадовців.

ЗМІ опублікували фотографію крісла раїсі на урядовому засіданні, обгорнутого чорною стрічкою. Державне телебачення показало кадри з місця події, де видно, як вертоліт, на борту якого був раїсі, врізався у вершину гори.

Mehr News уточнює, що серед пасажирів вертольота були також губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммед Алі Але-Хашем, представник Лідера Ісламської революції в цій провінції. Перший віцепрезидент ірану мохаммад мохбер тимчасово виконуватиме обов’язки президента до наступних виборів.

Нагадаємо, що 19 травня вертоліт із президентом ірану ібрагімом раїсі здійснив «жорстку посадку». Рятувальники знайшли місце аварії в гірській північно-західній частині ірану 20 травня.