Атака на базу відпочинку під Харковом: кількість загиблих зросла

Внаслідок підступного ракетного удару росії по базі відпочинку під Харковом загинуло семеро людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в понеділок, 20 травня.
«Підрозділи водолазної служби ДСНС у селі Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються», – зазначив він. Станом на зараз, відомо про 28 постраждалих.
Нагадаємо, у неділю російські війська завдали удару по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді на Харківщині.
Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару російських загарбників по селу Черкаська Лозова у Харківській області загинули п'ятеро мирних жителів, серед яких вагітна жінка.
Також сьогодні, 20 травня, у Харківській області оголошено День жалоби.
Російські окупанти внаслідок атак населених пунктів: Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей.