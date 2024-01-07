 Атака на базу відпочинку під Харковом: кількість загиблих зросла. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
20 травня 2024, 14:27

Атака на базу відпочинку під Харковом: кількість загиблих зросла

Внаслідок підступного ракетного удару росії по базі відпочинку під Харковом загинуло семеро людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в понеділок, 20 травня.

«Підрозділи водолазної служби ДСНС у селі Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються», – зазначив він. Станом на зараз, відомо про 28 постраждалих.

Нагадаємо, у неділю російські війська завдали удару по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару російських загарбників по селу Черкаська Лозова у Харківській області загинули п'ятеро мирних жителів, серед яких вагітна жінка.

Також сьогодні, 20 травня, у Харківській області оголошено День жалоби.

Російські окупанти внаслідок атак населених пунктів: Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей.

Джерело: "Харківська ОВА"
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