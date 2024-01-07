Ордер на арешт Нетаньяху запросив видати прокурор Міжнародного кримінального суду

20 травня 2024, 16:34

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до суддів МКС з проханням видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта та трьох лідерів ХАМАСу. Про це йдеться у заяві про ситуацію в Палестині, опублікованій на сайті суду 20 травня. Хан наголосив на відповідальності обох сторін конфлікту за воєнні злочини та злочини проти людяності.

«Сьогодні я подаю заяви на отримання ордерів на арешт до Палати попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Державі Палестина», – повідомив Карім Хан.

Він заявив, що на основі зібраних доказів є підстави вважати, що Нетаньяху та Галант несуть відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні в Секторі Гази з 8 жовтня 2023 року. Звинувачення включають голод серед цивільного населення як метод ведення війни та навмисні напади на цивільних.

Прокурор МКС також звинуватив Ізраїль у блокаді Сектору Гази, що призвело до дефіциту продуктів та ліків, перекриття води та відключення електроенергії. Це, за його словами, спричинило зростання смертей серед палестинців, включаючи немовлят, дітей та жінок.

«Це відбувалося поряд з іншими нападами на мирних жителів, у тому числі на тих, хто стояв у черзі за їжею; перешкоджанням доставці допомоги гуманітарними організаціями; а також вбивствами співробітників гуманітарних організацій, що змусило багато агентств припинити або обмежити свою діяльність у Секторі Гази», – додав Хан.

Він також нагадав про слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який зазначив, що 1,1 мільйона людей у Секторі Гази стикаються з катастрофічним голодом. Це найбільша кількість, коли-небудь зареєстрована, і вона є наслідком «цілком рукотворної катастрофи».

«Ізраїль, як і всі держави, має право вживати заходів для захисту свого населення. Однак це право не звільняє Ізраїль чи будь-яку іншу державу від обов'язку дотримуватись міжнародного гуманітарного права», – підкреслив прокурор Міжнародного кримінального суду.

Трьох лідерів ХАМАС звинувачують у воєнних злочинах, скоєних з 7 жовтня 2023 року, зокрема у вбивствах, захопленні заручників, зґвалтуваннях та тортурах.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна та дитячого омбудсмена росії марії львової-бєлової через депортацію українських дітей.