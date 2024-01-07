У ніч на 21 травня 2024 року знищено 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, мис Чауда – Крим.
💥 Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.