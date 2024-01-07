 Голова МЗС Німеччини прибула до Києва з неанонсованим візитом. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
21 травня 2024, 12:15

Голова МЗС Німеччини прибула до Києва з неанонсованим візитом

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з неанонсованим візитом. Про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини у вівторок, 21 травня.

Як зазначено, метою її візиту є спроба запевнити та підтвердити підтримку України незалежно від значного погіршення ситуації на фронті. Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.

📢«Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі», – підкреслила Бербок.

📅Нагадаємо, що Анналена Бербок раніше закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіуса дії. Також стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини звернулося до уряду з проханням виділити додатково 3,8 мільярда євро для допомоги Україні цього фінансового року.

Джерело: "Пресслужба МЗС Німеччини"
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