Знищено склад з паливом окупантів у Бєлгородській області на росії –ЗМІ

21 травня 2024, 12:37

На росії у Вознесенівці Білгородської області сталася велика пожежа після атаки безпілотника, про що повідомляють Телеграм-канали та інші інформаційні ресурси у вівторок, 21 травня.

Губернатор регіону зазначив, що, «є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося займання ємності з паливом». За його словами, постраждалих немає.

Українські джерела стверджують, що удар був завданий по ворожому складу з паливом.

Окрім того, за інформацією з Телеграм-каналів, 20 травня безпілотник атакував територію нафтобази «Юттек» у селищі Прохорівка, Білгородської області на росії. У результаті атаки було пошкоджено резервуар з бензином, але пожежі не виникло, постраждалих також не було зафіксовано.

Соціальні мережі повідомляють, що російські літаки за добу скинули три авіабомби ФАБ на Білгородську область. Зокрема, 20 травня дві ФАБ-500 впали у селі Крутий Лог біля житлового будинку на Східній вулиці, а в Шебекіно ФАБ-250 знайшли на вулиці Урожайна. У всіх випадках ніхто не постраждав.

За даними Телеграм-каналу ASTRA, за останні три місяці росія скинула на свої регіони та окуповані території України 53 авіабомби ФАБ. Ще близько чотирьох десятків бомб, що впали, не можуть розмінувати в "ДНР".

Раніше також повідомлялося, що російські військові скинули на Шебекіно Білгородської області та округ чотири авіабомби.

📅Нагадаємо, дрони Головного управління розвідки МО України здійснили атаку на ворожу базу з пальним у Ростовській області.