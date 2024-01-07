В Японії ведуть боротьбу з навалою єнотів

21 травня 2024, 13:22

Влада Японії почала активно боротися з навалою єнотів, які завдають значної шкоди сільському господарству. Про це пише The Guardian.

За останнє десятиліття кількість єнотів, яких щорічно відловлюють у столиці, зросла в п’ять разів, що викликає серйозне занепокоєння щодо шкоди, яку ці тварини завдають місцевій екосистемі. У відповідь на цю проблему, муніципалітети західного Токіо встановлюють пастки та запровадили гарячі лінії для мешканців, які постраждали від дій хижих ссавців.

За даними столичної влади, за фінансовий рік, що закінчився у квітні 2023 року, в Токіо було спіймано 1 282 єноти, у порівнянні з 259 єнотами десять років тому.

Поширення цих тварин створює хаос у сільській місцевості, де у 2022 фінансовому році вони завдали збитків на суму 450 мільйонів єн (приблизно 2,8 мільйона доларів США). За даними Міністерства сільського господарства, найчастіше жертвами єнотів стають фрукти, овочі та домашня худоба.

Також Міністерство повідомляє, що єноти поїдають токійську саламандру, яка офіційно знаходиться під загрозою зникнення.

📢Втім, заходи, яких вживає влада, не завжди є ефективними. «Наші пастки іноді ламаються, оскільки єноти також відчайдушно намагаються вижити. Лише частина з них насправді потрапляє в пастки, тому ми не можемо оцінити їхню загальну чисельність», – розповів представник місцевої влади газеті Mainichi Shimbun.