Повідомлено про підозру двом луганським пропагандистам – головним редакторам газет «ХХІ вєк» та «Рєспублика»

21 травня 2024, 16:59

СБУ зібрала доказову базу щодо двох луганських пропагандистів, які проводять систематичну інформаційну діяльність щодо підтримки та «ідеологічного забезпечення» війни рф проти України.

Фігурантами є засновник друкованого видання «ХХІ век» Юрій Юров та в.о. головреда газети «Республика» Олександр Бальвас. Обидва «журналісти» обслуговують окупаційну владу від початку російської агресії.

Так, у 2015 році окупанти створили офіційний орган так зв. «уряду лнр» - газету «Республика», та призначили Бальваса «врио главного редактора». Того ж року Юров зареєстрував в «лнр» свою газету «ХХІ век». Наразі обидва видання зареєстровані в російському «роскомнадзорі».

Пропагандистські «рупори» здійснювали «інформаційне супроводження окупаційного «референдуму», псевдовиборів, усіх дій агресора, спрямованих на захоплення території Луганщини та її «інтеграцію» у рф.

Під контролем окупаційної адміністрації вони ретранслюють кремлівські наративи щодо «легітимності» окупаційної влади, виправдання воєнних злочинів загарбників, дискредитації України та її Збройних сил.

Створюваний ними контент розповсюджується через телебачення, інтернет-ресурси, телеграм-канали та соцмережі.

СБУ повідомила пропагандистам про підозру в колабораційній діяльності за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

⚠️Їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.