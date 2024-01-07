Відомий актор Міша Коллінз приїхав до столиці України

21 травня 2024, 17:28

Відомий американський актор Міша Коллінз, амбасадор фандрейзингової платформи United24, відвідав Київ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 21 травня.

Зірка серіалу «Надприродне» прибув до української столиці потягом вранці 21 травня. Коллінз вже встиг зробити кілька фотографій на залізничному вокзалі та відвідати центр міста, де розміщена згоріла російська техніка.

За словами Коллінза, він любить Україну та прагне допомогти їй у час повномасштабної війни з росією. Актор має намір ближче ознайомитися з регіоном та привертати увагу до проблеми розмінування. Саме у цій сфері він збирає кошти для платформи United24, щоб підтримати Україну.

📢«Доброго ранку, Україно. Сонце тільки що встало. Я приїхав сюди, до Києва. Я буду знайомитися із регіоном і буду розмовляти про розмінування. А ще я хочу сказати, що люблю Україну і дуже дякую, що я маю можливість повернутися сюди. Для мене це велика честь», – зазначив Міша Коллінз у своєму відеозверненні.

Раніше повідомлялося, що Міша Коллінз став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямку гуманітарного розмінування.

Також актор повідомив, що особисто зустрівся з шостим президентом України.

📢«Це честь стояти поруч з українським президентом і народом….Люди вдома постійно запитують мене: “Що я можу зробити?” Це те, що ми всі можемо зробити. Будь ласка, допоможіть нам розмінувати цивільні території України, щоб запобігти тисячам безглуздих смертей», – так Коллінз підписав фото із Зеленським у соцмережі.