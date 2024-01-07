 У Києві відбулась зустріч Зеленського з міністеркою МЗС Німеччини. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
21 травня 2024, 18:10

У Києві відбулась зустріч Зеленського з міністеркою МЗС Німеччини

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка прибула до України з сьомим візитом від початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомила пресслужба Зеленського у вівторок, 21 травня.

📢«Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей», – зазначив Зеленський.

Також він поінформував Бербок про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби ЗСУ. Обговорювалося посилення вітчизняної ППО, зокрема надання додаткових зенітно-ракетних комплексів з Німеччини для захисту українського неба.

Зеленський відзначив підтримку Німеччиною Формули миру, а також підтвердження особистої участі канцлера Олафа Шольца в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Окремо обговорювалися перспективи вступу України до ЄС та організація Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка запланована на червень у Берліні.

📅Нагадаємо, що Міністерство оборони Німеччини запросило у свого уряду додаткові 3,8 мільярда євро для надання допомоги Україні у поточному фінансовому році.

Джерело: "Офіс Президента"
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