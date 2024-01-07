Росіяни вдарили по Херсону: троє поранених людей – ОВА

21 травня 2024, 18:20

Російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах Херсона. Про це у вівторок, 21 травня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За повідомленням, близько 16:00 під обстріл потрапив Шуменський мікрорайон, де було пошкоджено багатоповерхівку.

📢«Відомо про трьох травмованих. Серед них - 15-річний хлопець. Його шпиталізували. У 50-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, перелом стегна та контузію. У важкому стані її доставили до лікарні. Також поранення ноги дістала 71-річна місцева жителька, медики надають їй необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, російські війська завдали удару по Конотопу. Під обстріл потрапило також місто Середина-Буда в Сумській області, де загорілася будівля міської ради.