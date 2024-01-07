 Росіяни вдарили по Херсону: троє поранених людей – ОВА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
21 травня 2024, 18:20

Росіяни вдарили по Херсону: троє поранених людей – ОВА

Російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах Херсона. Про це у вівторок, 21 травня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За повідомленням, близько 16:00 під обстріл потрапив Шуменський мікрорайон, де було пошкоджено багатоповерхівку.

📢«Відомо про трьох травмованих. Серед них - 15-річний хлопець. Його шпиталізували. У 50-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, перелом стегна та контузію. У важкому стані її доставили до лікарні. Також поранення ноги дістала 71-річна місцева жителька, медики надають їй необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, російські війська завдали удару по Конотопу. Під обстріл потрапило також місто Середина-Буда в Сумській області, де загорілася будівля міської ради.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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