У ніч на 22 травня 2024 року знищено 24 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф та території тимчасово окупованого Криму.
💥 В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 «шахеди»!
Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.
Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.