 У ніч на 22 травня 2024 року знищено 24 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
22 травня 2024, 12:29

У ніч на 22 травня 2024 року знищено 24 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф та території тимчасово окупованого Криму.

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💥 В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 «шахеди»!

Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.

Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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