Палестинську державу визнано Ірландією, Іспанією та Норвегією

22 травня 2024, 12:53

Норвегія офіційно визнала Палестинську державу. Про це оголосив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре на спеціальній пресконференції, передає NRK.

📢«Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності», – зазначив Стьоре.

До визнання Палестинської держави також долучилися Іспанія та Ірландія. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також повідомив про це рішення. Про це повідомляє видання El Pais.

📢«Я хочу прояснити одну річ: це визнання не спрямоване проти когось, воно не спрямоване проти народу Ізраїлю, народу, який ми цінуємо. І тим більше воно не спрямоване проти євреїв, чудового народу, історія якого пов'язана з Іспанією», – зазначив Санчес.

Як повідомляє RTE, прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс також підтвердив, що його країна визнає Палестину.

📢«Це заява про однозначну підтримку рішення про створення двох держав, єдиного надійного шляху до миру та безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів», – сказав Гарріс.

Рішення Норвегії, Іспанії та Ірландії про визнання Палестинської держави набудуть чинності 28 травня. Ці країни тепер приєдналися до 143 держав-членів ООН зі 193, які визнають Палестину.

📅Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала заявку Палестини на повноправне членство в організації та закликала Раду Безпеки ООН повторно розглянути це питання.