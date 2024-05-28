Ситуація щодо російського вторгнення на 28.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 503800 (+1460) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7692 (+21) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14858 (+40) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13029 (+48) од;
- РСЗВ / MLRS – 1085 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од;
- літаків / aircraft – 357 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10482 (+15);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2221 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17740 (+46) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2122 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!