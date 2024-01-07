Нідерланди зберуть «Patriot» для України по частинам

28 травня 2024, 12:10

Нідерланди мають намір зібрати систему ЗРК «Patriot» та передати її Україні найближчим часом. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів у вівторок, 28 травня.

Зазначено, що Нідерланди нададуть основні компоненти зі своїх запасів і звернуться до інших європейських країн з проханням зробити те саме.

📢«Ми ведемо переговори з країнами про складання системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, а також якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати запчастини та боєприпаси, ми зможемо надати Україні щонайменше одну повну систему в короткостроковій перспективі», – заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

В уряді Нідерландів визнають, що систем ЗРК «Patriot» не вистачає, але наголошують, що Україна також бореться за Європу, а її військовий потенціал, енергетика та критична інфраструктура щодня зазнають ворожих атак.

📢«Нідерланди хочуть, щоб система Patriot була введена в експлуатацію в Україні якомога швидше», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, німецький оборонний концерн «Rheinmetall» планує створити в Україні спільне виробництво сучасних систем ППО.