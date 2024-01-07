У ТЦК пояснили утримання головного редактора «Економічної правди»

Одеський обласний ТЦК та СП пояснив резонансну ситуацію з утриманням головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова. Про це повідомили представники ТЦК на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 28 травня.
📢«Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку. Напередодні його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області», – мовиться в повідомленні.
За їхніми роз’ясненнями, у Дєнкова не були підтверджені документально підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних.
У ТЦК повідомили, що стосовно головного редактора «Економічної правди» склали адміністративний протокол, а після чого його – доставили до РТЦК та СП.
📢«Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП», – підсумували у військкоматі.
📅Нагадаємо, працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.