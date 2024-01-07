СБУ розслідує колабораційну діяльність окупаційних «поліцейських» на Луганщині

28 травня 2024, 12:33

СБУ задокументувала незаконну діяльність ще трьох так зв. «правоохоронців», які захищають окупаційний режим у лавах створеної агресором поліцейської системи на Луганщині.

Серед колаборантів – мешканець Антрациту, який у 2023 році очолив підрозділ російської поліції у тимчасово окупованому Луганську — так зв. «відділ мвс рф «Кам’янобрідський».

Також ідентифіковано особи жителів Старобільського району та міста Хрустального, які минулого року присягнули на вірність агресору й відтоді служать окупантам у так зв. «відділах внутрішніх справ мвс рф «Старобільський» та «Краснолуцький».

Зловмисники допомагають підтримувати встановлений агресором «порядок» на захопленій Луганщині та незаконно здійснюють «кримінальне переслідування» місцевих мешканців на підставі законодавства рф.

Їм повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

⚠️Правопорушникам загрожує до 15 років тюрми.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури продовжують досудове розслідування.