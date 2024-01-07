Підписано безпекову угоду між Україною та Бельгією

28 травня 2024, 13:05

Шостий президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали у Брюсселі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки. Про це повідомила пресслужба Зеленського у вівторок, 28 травня.

📢«Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документ»,– йдеться у повідомленні.

Вперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які будуть надані Україні – 30 одиниць F-16 до 2028 року. В ОП підтвердили, що перші винищувачі мають бути передані вже цього року.

Також Бельгія гарантує своєчасну безпекову допомогу, постачання сучасної військової техніки та озброєння з урахуванням потреб України у сфері ВПС і ППО, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів, а також сприятиме проведенню військових тренувань.

Окремі розділи угоди присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню росії до відповідальності, використанню конфіскованих активів рф на потреби України та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС та НАТО.

📅Бельгія стала одинадцятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду в рамках виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня минулого року.

Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.